全港近百萬僭建物 拆彈料需百年

【本報訊】本港僭建問題由來已久，多年前已評估本港有近百萬僭建物，預計需時百年才能解決。去年爆出紅山半島豪宅僭建問題嚴重，更發現當中涉及在斜坡上非法僭建及非法佔用政府土地等問題。此外，當局曾在2023年施政報告中就已宣布正檢視《建築物條例》，研究加強相關罰則、降低檢控門檻等，惟目前已臨近2025年，僭建情況仍然十分普遍。

2023年施政報告曾公布，當局正研究加強相關罰則、降低檢控門檻等，好讓政府更有效聚焦並打擊高風險及嚴重違規的僭建物，亦會在今年內提出修訂建議，諮詢業界和公眾。當局早在24年前，即2000年就進行有關評估，當時約有80萬個僭建物。而屋宇署早年曾估計，需時100年才能徹底處理近80萬個僭建物。

豪宅舊商住樓宇重災 僭建問題普遍存在，如紅山半島被調查的89間獨立屋中就有74間涉及僭建或佔用官地；蟠龍半島被調查的40間獨立屋則全部涉及僭建或佔用官地；飛鵝花園15間被調查的獨立屋僅有一間未涉及僭建或佔用官地。除此之外，一些舊式商住樓宇亦是僭建重災區，截至2023年底當局曾向樓齡達50年或以上的商住用途樓宇發出過55,264份清拆令，涉及4,340幢樓宇。