機管局：聖誕旅客單日高峰料20萬人次

【本報訊】聖誕假期將至，機場管理局機場運行執行總監姚兆聰表示，隨着三跑系統啟用，預計今年聖誕節假期機場的旅客數目，將達到疫情前的單日高峰，約20萬人次，目前已收到的航班申請約1,150班一日，疫情前同一時段平均為1,200班一日，形容已完全復常。旅客出發高峰期將由下周五（20日）下午起至本月22日，回港高峰期將於本月27至29日出現，聖誕節假期期間機管局會增加人手，所有安檢通道都會開放，安檢人員取消休假，並會啟動1號停車場以疏導人流。

下周五起最多人出發 姚兆聰又談到三跑系統啟用之後，機場最大容量每年可以處理1.2億人次旅客和1,000萬噸貨物，相信到2035年需約10萬勞動力，而現時機場約有6萬員工，未來還要增加4萬人。他強調，機場招聘素來以本地優先，「盡可能先做本地招聘，如果真係做唔到，先視乎缺口幾多再輸入外勞。」

此外，機管局昨日及今日（12月13至14日）於機場員工綜合大樓舉辦「機場青年就業資訊日」，有逾30間機場企業及機構參與，包括國泰航空、大灣區航空、香港航空、香港飛機工程等，合共提供2,000多個職位空缺。