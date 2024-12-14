山頂纜車12‧30劃一票價 成人來回108元 長幼54元

【本報訊】山頂纜車昨日宣布於本月30日起調整票價，將統一所有日期的票價，劃一以熱門日子類別收費。成人票價單程為76元，來回108元；小童及長者單程為38元，來回54元。即普通日子票價較現時加價約22%，熱門日子票價維持不變。

再無分平日熱門日子 現時山頂纜車實施普通日子及熱門日子分類的價格方案，普通日子票價方面，成人單程為62元，來回88元，小童及長者單程為31元，來回44元。至於熱門日子票價方面，成人單程為76元，來回108元，小童及長者單程為38元，來回54元。今次調整意味取消普通日子類別，劃一以熱門日子類別收費。

山頂纜車表示，今次調整旨在減少乘客對目前動態定價結構的困惑，更容易計劃到訪行程，同時讓公司有更多空間進行促銷策略。