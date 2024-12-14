酒店噩耗 預訂平台拒代勞 收房租稅一鑊泡

元旦殺到未傾掂數 趕客之都自斷米路 新一年將至，元旦（2025年1月1日）起本港將恢復徵收3%酒店房租稅，望每年帶來約11億元稅收。惟本港一邊催谷盛事經濟吸客，一邊向旅客加稅，且新稅上路半個月前，酒店業界及網上訂房平台「仍未傾掂數」，據指有兩、三個主要訂房網上平台均拒絕代本港酒店業者收取3%房租稅，業界擔心收稅問題「一鑊泡」，既損害旅客體驗，又造成爭拗，促請港府協助業界與網上平台商討徵稅安排，或考慮在釐清細節前，延遲實施酒店房租稅。財經事務及庫務局表示，一直有與多個業界會面及介紹房租稅的執行安排，本周較早時間亦有跟進情況，有信心如期恢復徵收酒店房租稅。

促政府暫緩徵稅助商討 香港旅遊促進會昨日表示，房租稅即將生效，但業界至今仍未商定稅項收取安排。據介紹，現時大多數個人遊旅客透過網上平台（OTAs）預訂酒店，並由平台代收房租等費用。旅遊促進會向逾10家中、小酒店了解房租稅的安排時發現，有兩、三間網上平台拒絕代收房租稅，另有部分會將房租稅款項額外向酒店徵收服務費。該會提到，各大酒店亦面對相似問題。

登記入住始索取恐爭拗 旅遊促進會總幹事崔定邦憂慮「各有各做」的情況會引起混亂，因為一般旅客或預期訂房時已全繳所有費用，但部分人到酒店前台，卻得悉有人未繳稅要額外再付款，不明原由的旅客一定疑惑「點解我要收錢，（但）佢唔使？」甚至會出現爭執。他提到，鄰近地方雖有房租稅相關的稅項，但大多清晰列明處理方法，例如港人經常到訪的日本，旅客即使在任何平台訂房，抵達酒店亦需另付稅項，這是統一做法。

崔明白平台需顧及消費者會比較價錢，不代收稅項下令總收費銀碼降低些，有利吸引「左格價、右格價」落單，但指最終卻會苦了酒店前線員工，包括加重工作量及要處理爭拗。

現時酒店競爭劇烈，經營利潤微薄，只有5%至6%，有酒店「做不住」，寧願轉型做青年宿舍等出租業務，現在新稅快將啟動，業者希望各旅遊平台「手下留情」，不要向酒店徵收稅項引致的服務費。他亦相信部分酒店或會代客付該3%稅款，亦降低整體房價「爭客」，恐增酒店虧損。他指，得悉政府已致函平台。

財庫局回應本報查詢指，恢復徵收酒店房租稅旨在整合政府財政，令政府在數年內收支平衡。當局在宣布有關措施當日已致函通知酒店及旅館業界相關安排，至今亦多次與酒店、旅館和網上旅遊平台業界人士會面，一直交換意見，並設立查詢熱線等協助業界。本周較早時亦與業界會面，跟進他們的建議和關注，有信心可在明年1月1日順利恢復徵收酒店房租稅。

預計庫房年進帳11億元 相關資料顯示，本港早在1966年已經徵收酒店房租稅，至1998年調整至3%。到2008年，政府因促進旅遊業發展，暫停徵收稅項。直至今年《財政預算案》提出重徵房租稅，並於明年1月1日起生效，當時預計政府收入每年可增加約11億元。