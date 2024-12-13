經濟寒冬無盡頭 明年恐怕愁更愁

時近年尾，不景氣繼續蔓延。香港總商會最新調查顯示，多達44%受訪企業對來年前景看淡，投資亦趨於保守，逾六成預期來年投資水平維持不變，比例高於去年的五成七，另有逾一成擬縮減投資。春江水寒鴨先知，商界向來是鼻子最靈敏的動物，從其「審慎」取態已可知，明年經濟不容樂觀。

香港總商會坦言，企業認為內部及外圍因素不明朗，明年經營前景充滿挑戰。當中包括本地消費下降及營運成本上升，內地經濟復甦步伐沒有預期般快，而且全球經濟並非正在增長，地緣政治亦變得複雜，中美關係沒有修好迹象。凡此種種，皆窒礙企業對明年的營商信心和投資意欲。

調查結果毫不令人意外。儘管商會強調，企業對前景審慎樂觀，但只是說得好聽而已。商會預料今年實質經濟增長只有2.4%，比港府修訂後的2.5%更低，估計明年將進一步放緩至2.3%，可見所謂審慎樂觀，其實是相當悲觀。當然，有增長仍比沒有增長好，但觀乎2021年疫情時期，香港仍能維持5-6%經濟增長，如今社會早已復常，經濟表現竟然比疫情時期更不濟，經濟寒冬何時才見盡頭，思之令人惴惴不安。

港府振興經濟無招，一味要「阿爺」打救，已是不爭的實情。早前「成功爭取」恢復深圳居民赴港「一簽多行」，港官喜不自勝，揚言新措施實施後的首個周六，內地訪港旅客較11月周末平均每日數字增加28.5%，令人振奮云云。誠然，旅遊區街頭人流明顯增多，但只要走入商場一看，不難發現購物的人並不多，商戶紛紛減價促銷，過去大排長龍的名店也是人龍不再。零售業及酒店業均認為「一簽多行」旺丁不旺財，尤其深圳旅客大多不過夜，消費有限，預料其帶來的經濟效益，並不如港府預期那樣大。

屋漏偏逢連夜雨，零售業數字持續跌跌不休，10月零售業總銷貨價值的臨時估計為329億元，按年跌2.9%，為連續第8個月錄得跌幅。另一傳統支柱產業──建造業同樣榮景不再，過去鮮見的地盤欠薪事件層出不窮，多個承建商傳出財困，開工地盤數字大減。連帶港府賣地收入亦每況愈下，今年首7個月只有37億元收入，遠遠沒有達標，也跟高峰期一年過千億元不可同日而語。

傳統產業發展走入瓶頸，新型產業又未見眉目，產業轉型仍舊十畫未有一撇。港府看重的北部都會區發展，目前仍在起步階段，而主要用於支持北都等大型發展計劃的基礎建設零售債券，最近推售反應不如預期，原定200億元的目標發行額，最後只有178.5億元認購額，是香港歷來首次有政府債券出現認購不足情況，反映市民對未來欠缺信心。港府財赤達到千億元天文數字，就連發債度日也乏人問津，錢從何來實在令人擔心。

打鐵還需自身硬。中央明年將採取進一步刺激經濟措施，港股一度應聲反彈，但很快便告回軟。中央大力救市，其實也印證了內地經濟並不好。香港必須奮起自強，不能一味指望「阿爺」打救，否則明年恐怕愁更愁。