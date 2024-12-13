笑看天下：醒來吧！戲子總統

特朗普日前到法國出席巴黎聖母院重開儀式期間，與法國總統馬克龍和烏克蘭總統澤連斯基會談。特氏未正式入主白宮，然而一切重要國際問題已由他「話事」。你看，一直把「戰略自主」掛在嘴邊的馬克龍，還不是急不及待邀請特朗普出席聖母院重開儀式！為甚麼不是現任總統拜登？可以說，拜登人未走，茶已涼！而特朗普確實有股氣勢，馬克龍見到佢馬上哈腰拍膊笑臉奉迎，看來已把「戰略自主」拋諸腦後！

閒話表過，回到正題，既然3人會面，難免提到俄烏戰事。知情人士指，3人在沒有顧問在場下會面35分鐘，特朗普重申想立即停火和談判終戰，佢態度友好、尊重和持開放態度，似乎是聆聽意見。馬克龍與澤連斯基同一陣線，前者指若沒有美國支援，烏克蘭將處境艱難，而歐洲已向烏國提供很多支援，亦願意與美國分攤更多軍費開支，佢同澤連斯基又解釋如今的普京不同2017年時。

馬克龍特別提到，如果烏克蘭戰敗，會被美國國內，甚至是中國等對手視為美國軟弱。呢招明顯係激將法，之不過，作為一個商人，特朗普深明利益關係才是王道，明知澤連斯基是扶不起的阿斗，美國有必要再為烏克蘭耗費龐大的軍援嗎？正如一名特朗普的顧問話齋，基於烏軍在戰場的危險處境，澤連斯基似乎高估了自己。

而事實上，澤連斯基根本係死到臨頭仍在死撐！波蘭防長卡梅什表示，烏克蘭過去數周局勢變差，又指俄軍加快速度，已奪回此前失去的庫爾斯克州及頓巴斯土地。正如俄羅斯對外情報局局長納雷什金所說，烏軍處於崩潰邊緣，澤連斯基政權已徹底失去合法性，故此失去談判能力。澤氏仍在廢噏甚麼烏克蘭要「安全保障」，醒來吧！戲子總統！