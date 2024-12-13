縱火燒毀35鐵騎 拘中年漢

【本報訊】昨日凌晨4時許，將軍澳景嶺路彩明苑彩富閣對開電單車位離奇起火，「火燒連環車」下烈燄迅速蔓延，並一度傳出懷疑爆炸巨響。消防接報趕至，隨即開喉灌救，未幾把火勢撲熄，惟停泊上址的40輛電單車中，有35輛已被焚毀，部分更燒剩支架。消防經初步調查後，發現起火位置至少有兩處火頭，認為起火原因有可疑，遂把案件轉交執法部門列作「縱火」跟進。

半數為送外賣搵食工具 消息指，火警發生前，有附近住戶發現有數名青年曾於上址徘徊，不排除有人縱火後逃去。至昨日上午9時許，現場仍未解封，政府化驗所人員奉召拍照搜證。翻查資料，今年3月10日凌晨，上址同一位置亦有4輛電單車遭縱火焚毀。據報有一半是送外賣的「搵食工具」，車主無車開工，蒙受雙重損失。

其中一名南亞裔車主「阿傑」表示，區內電單車車位短缺，間中有人推走他人的電單車，以便讓自己的電單車有位可泊。他指該處曾發生縱火案，相信今次有人蓄意放火。

將軍澳區警員經調查及翻查閉路電視片段後，鎖定懷疑涉案男子，於昨日聯同東九龍總區警員，在彩明街一住宅單位，以涉嫌「縱火」拘捕一名45歲本地男子。