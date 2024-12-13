女碩士生遇電騙就範 赴泰匿藏遭勒贖千萬

內地來港收指控涉詐 到廣州交50萬保證金 本港騙案不絕，針對大學生的假冒官員騙案更呈升勢，今年10月更錄得91人「中伏」，平均一日有3人受害。該批高學歷受害人主要是內地生，其中一名22歲女生分享受騙經歷，指她被騙徒指控參與詐騙及洗黑錢，並在對方指示下前往廣州支付50萬人民幣保證金；騙徒其後又訛稱事主身處險境，要求她飛往泰國匿藏，斷絕一切對外聯繫，並趁機假扮綁架事主，勒索其家人千萬元贖金。幸經多方合作，在報案後36小時內在曼谷一酒店尋獲事主，並協助她安全返港。

今年首10個月，全港錄得36,405宗騙案，較去年同期增加2,482宗，總損失金額超過70億元，較去年同期稍跌約5%。當中，874宗為假冒官員騙案，損失金額達14.2億元，數字分別上升12%及113%，騙案受害人有三成是大學生，並以內地生為主。今年7月至9月，每月平均有24名大學生墮入假冒官員騙案，而在10月更升至91人（18歲至34歲），受害者包括本科生至博士生，有73人是從內地來港求學。

誤信被通緝 22歲男博士生失570萬 一眾學生當中，損失最高的是一名22歲男博士生，他在9月收到假冒香港入境處人員來電，對方聲稱他涉及內地一宗洗黑錢案而被廣州公安局通緝，其後再把電話轉駁至假公安，並向其展示一張偽造的內地拘捕令。事主信以為真，先後轉帳570萬元到騙徒帳戶「協助調查」。

另外，騙徒甚至會用花言巧語要求受害人自行匿藏，透過斷絕他們的對外聯繫，試圖騙取更多金錢。化名K小姐的22歲受害人，8月來港就讀碩士一年級。在11月15日，她收到自稱香港入境處職員和內地公安電話，指控其兩個電話號碼及銀行戶口於內地涉及詐騙及洗黑錢活動，並要求她交出50萬人民幣保證金。10日後，K聽從騙徒指示，獨自乘坐高鐵前往廣州，並在11月27日把該筆款項交予騙徒後返港。此時，騙徒又再訛稱犯罪集團已得知K的住址，要求她把舊手機留在家中，帶同新手機前往泰國躲避。

12月6日K小姐抵達曼谷，騙徒於同日致電其父母，訛稱已經綁架K，並勒索1,000萬元贖金，K的父母聞言大驚，隨即報案求助。經連番追查，警員掌握受害人在泰國的位置，並透過國際刑警通知泰國警方和中國駐泰國領事館，最終於12月7日、即接報後36小時內，在曼谷一間酒店尋獲K，並協助她安全返港，從而揭露這宗首次有香港受害人被騙到境外的詐騙案件。

據K小姐憶述，假公安是通過電話和通訊軟件向她查問，首次通話持續8小時，K見到騙徒身穿公安制服，並且出示「證件」及「通緝令」，使她在慌亂下沒有時間思考而只能服從。K又指出，騙徒要求她每天向他們報告，以及24小時開啟視訊，以證明沒有潛逃；又指示她購買新手機和新Sim卡以便溝通，以及禁止她向他人透露調查的相關事項。而她在前往曼谷期間，並未與任何騙徒見面，但需要時刻向他們報告，以及每一至兩天更換一次酒店，但不可以與他人聯繫。