九龍城紅磡反黑工拘13人

【本報訊】九龍城區執法部門聯同入境處人員，於前日展開代號「冠軍」行動，打擊非法入境者及非法勞工。行動中，人員於九龍城區及紅磡區，拘捕12名內地女子及一名內地男子，年齡介乎24歲至58歲，涉嫌「違反逗留條件」。所有被捕人士已被扣留調查，稍後將交由相關部門跟進。