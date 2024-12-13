小六男生墮斃 父母促教局還公道

【本報訊】前日下午2時許，元朗欖口村路23號佛教陳榮根紀念學校內，一名姓王（12歲）小六男生懷疑從走廊墮下重創，經由救護車送院搶救，惜最後傷重不治。昨日早上，死者父母抵達富山公眾殮房認屍，二人神情哀傷，完成手續後低頭離去。

傳兒子事前被3教職員訓示 據悉，王童患有過度活躍症，上堂不時「坐唔定」，據指有部分老師對此不悅，但王童與其他同學相處融洽，頗受歡迎。王童的父母深知愛兒情況，平日對他學業成績「包尾」毫不在意，反而欣賞其體育才能，鼓勵他向相關方面發展；而兒子每次受到老師斥責，王童父母亦會對兒子表達支持，從不施加壓力。

消息指，前日事發前，王童曾被3名教職員訓示，他其後回到校內7樓，懷疑情緒不穩萌生死念，最終發生悲劇。王童父母表明會去信教育局及防止虐待兒童會，促請調查跟進，從而了解兒子被訓示的內容和輕生原因，希望能夠還王家一個公道。

教育局發言人表示，當局得悉事件後，一直與學校保持緊密聯繫，向學校提供支援及意見。據了解，學校已安排教育心理學家、輔導人員及社工處理事件，為受事件影響的師生提供適切的支援，包括舉行特別班主任課、為有需要的學生安排小組或個別輔導。學校亦已與相關家長保持溝通，提供適切的支援。就個別家長向教育局提出的查詢，教育局會按既定程序嚴肅處理。教育局會繼續與學校保持緊密聯繫，以提供適切意見。

佛教陳榮根紀念學校回應傳媒查詢，指校方對事件感到難過及痛心，已即時尋求教育局支援及意見。就事件發生的情況，校方已聯絡家長直接溝通。事件已交由執法部門跟進，具體情況不便公開。