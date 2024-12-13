漢鼎書院欠供25萬強積金

【本報訊】港島私立學校漢鼎書院，有家長懷疑未能贖回早前購買的學校債券款項，涉款達60萬元以上，執法部門在上月15至18日期間接獲11名市民報案，涉款共約580萬元，書院校監徐莉昨日接受傳媒訪問時承認欠債約一億元。此外，積金局昨回覆本報查詢時指，該校雖已繳交今年7月及9月的強積金供款，但未為約50名員工繳付今年6月及8月的供款，涉及金額約25萬元。由於經跟進後，涉事學校仍未補交拖欠供款，局方正在入稟法院向漢鼎書院作出民事申索，為受影響僱員追討拖欠的強積金供款及附加費。

負債億元 正洽投資機構 徐莉指營運書院的「益利樂生教育基金有限公司」欠債金額約一億元，但書院會堅持營運，冀以自身能力還清所有債務，正在與投資機構洽談，早前有投資者捐贈100萬元以維持學校營運，但接洽過程複雜及漫長。校方會開源節流，包括招生、募集資金、關閉基金會辦公室等，若未能及時取得額外資金，最快會在下周退租辦公室。校方早前向家長派發通告，指「當前面臨暫時的財政困難，但正全力以赴解決問題」，未有統計多少家長簽署通告，強調校方已表示願意承擔的態度，主動權在債權人手上。

議員梁熙昨在電台節目表示，一年半前開始收到求助，至今累計50多宗，學校在半年前曾向家長提出每月償還一萬元，直至還清為止，但沒有兌現。他又指，債券已拖逾年，有老師被欠薪，家長感到擔心無法贖回債券。教育局半年前要求漢鼎書院暫停出售債券，校方改以募捐方式籌集資金。梁認為，若校方有誠意保證每月償還一萬元，相信家長們都會接受。

教育界議員鄧飛則呼籲，家長可向教育局求助，目前最重要是學生利益。他認為學校不是上市公司，難以要求校方每年提交財務報表，提高帳目透明度。他提醒家長購買債券時，應了解自己有雙重角色，既是消費者，也是投資者，心中要有數會面對甚麼風險。