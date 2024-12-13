天文台稱運作空間不足夠 擬6億建總部副樓

增設預警數據中心 目標4年內竣工 香港天文台大變身！近日天文台向立法會提交文件，披露將會在天文台總部興建副樓。天文台表示，由於近年運作空間不敷應用，基礎設施不足，計劃興建副樓以提供空間發展及加強服務，新增設施包括綜合預警中心、氣象數據及電腦中心等，另外亦會翻新現有「紅屋」成為天文台歷史室。按付款當日價格計算，擬議計劃的工程費用初步估算約為6.37億元；在獲財委會批准撥款後，工程會隨即展開，目標在約4年內竣工。

現時的天文台總部屬法定古蹟，主要運作空間包括1883大樓及百周年大樓。不過，近年天文台因要增加人手、氣象儀器及電腦系統，令運作空間不敷應用。面對全球氣候變化，極端天氣愈趨頻繁，對比1990年，現時的雷達、衞星系統增長約20倍；電腦系統及設備的數據增長超過100萬倍。

包括翻新「紅屋」成歷史室 雖然天文台自1990年代末期起，已開始租用鄰近私人物業作辦公室以應付空間不足的問題，但不能提供長期穩定空間，且未能達設施所需的要求。

文件指出，計劃興建的副樓將提供綜合預警中心、氣象數據及電腦中心、粵港澳大灣區衞星及雷達中心、氣象儀器校準實驗室及電子儀器工場、新聞發布中心、公眾教育資源中心及展覽廊、供輪班員工使用的休息室，及設置供副樓使用的露天停車位。計劃亦包括翻新現有「紅屋」成為天文台歷史室，供市民和團體預約參觀，並展示香港過往重大天災的歷史資料，以提升市民的防災和減災意識。

落成後料年省1130萬租金 天文台表示，興建副樓能整合及重置設於租用鄰近私人物業的辦公室，確保運作效率和服務質素，同時能每年節省約1,130萬元的相關租金開支，並提供長期穩定的辦公地方，符合政府盡量把政府辦公室設於自置物業的政策。文件表明，計劃不會對環境造成長遠的不良影響，並已通過環評報告，同時亦不會對文化遺產資源造成不可接受的影響。若獲環境事務委員會支持，將提交計劃予工務小組委員會審議，以及向財委會申請撥款。