醫健：職場健康：坐以待斃—動身打破久坐習慣

眾所周知吸煙危害健康，會導致早死，因此我們積極鼓勵戒煙。原來，久坐不動同樣對健康構成嚴重威脅，會增加慢性疾病如高血壓、糖尿病、心臟病、中風等的風險，同時亦會引致早逝。

外國研究發現，久坐時間每增加兩小時，患上心血腦管病（如心臟病和中風）的風險便增加1.17倍；若每天久坐超過10.6小時，心臟衰竭和心血管死亡的風險更會顯著增加約40至60%。可見，久坐並非一種無害的習慣，而是健康的無形殺手。

久坐成為現代人的「常態」 約七分之一港人每天坐着或斜躺着10小時或以上，但對「久坐有害健康」的認識不深，容易忽略改變久坐習慣的重要性。

運動足夠，是否能抵銷久坐的危害？運動無疑是保持健康的重要方式。世界衞生組織建議，成年人每星期應進行最少150分鐘中等強度或最少75分鐘劇烈強度的帶氧體能活動。但最近研究發現，即使達到所建議的運動量，仍不足以抵銷久坐對健康的負面影響。這意味着，許多人以為「放工後做運動」就能平衡整天久坐的危害，其實並不一定。要保持健康，除了恒常運動，打破久坐習慣亦是關鍵！

打破久坐：從小改變開始 •坐着工作一至兩小時後，應休息5至15分鐘或做一些站立活動（如整理文件、影印等）或做伸展運動。

•在工作期間融入「零時間運動」，例如站立打電話或開會、使用較遠的設備（如影印機或茶水間）、使用站立式辦公桌、行樓梯代替乘坐電梯、早一個站下車步行上班或回家等。

職場健康計劃，助員工提升健康。職安局聯同勞工處和衞生署推出「好心情@健康工作間」及「護心計劃」，以促進員工運動、健康飲食和精神健康。計劃提供實用的健康貼士，歡迎參加。

職業安全健康局

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