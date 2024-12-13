63%受訪者認有手機癮 女較男依賴

【本報訊】智能手機已成生活必需品，很多人更因此出現「手機癮」，有機構調查1,000名市民，發現近三分之二受訪者承認自己手機上癮，女性較男性更依賴手機，Z世代（1997年至2012出生者）和千禧世代（1981年至1996年出生者）坦承對電話依賴大。

Z世代千禧世代為甚 有76.5%受訪者透露已經考慮或採取措施來減少使用手機，包括諮詢心理學家和使用屏幕時間管理工具。

調查於今年6月進行，結果顯示，高達63.4%的受訪者坦承有手機成癮問題，女性的比例高達68.8%，男性則為59.3%。Z世代和千禧世代的受訪者中，有三分之二表示自己過度依賴電話，相較之下，僅有約五分之一的嬰兒潮世代（1946年至1964年出生者）認為自己有成癮問題。

調查續指，女性使用手機時，花於社交媒體（35.9%）、影片串流（34.3%）和線上遊戲（30.6%）的時間均高於男性，男性的比例分別為21%、23.3%和28.9%。有5.6%受訪者指自己無法忍受一周沒有手機。