港大研發塗層 加快植入物與骨骼融合

【本報訊】香港大學一個醫學團隊成功研發出嶄新光電流感應塗層，可用於進行骨科手術，包括本港甚為普遍的膝關節置換，有助縮短植入物與骨骼的融合時間至僅兩周，速度提升一倍並減少排斥。研究及實驗結果亦顯示，植入物與骨骼成功融合能加速患者術後康復，研究團隊亦計劃研究應用此技術於人工關節置換手術。相關研究成果已於期刊《先進功能材料》發表。

光電流感應 調控細胞減炎症 該研究團隊由李嘉誠醫學院臨床醫學學院矯形及創傷外科學系教授楊偉國率領。團隊指，在現行的骨科手術中，植入物植入患者體內後骨免疫組織微環境的紊亂可能導致植入物鬆脫，有機會延長康復時間，引發術後併發症，某些情況下甚至會排斥植入物，導致手術失敗。

而團隊研發的光電流感應塗層物料可按需要調控巨噬細胞分化，減少植入物植入初期產生的急性炎症，當以紅外光照射植入物表面塗層物料時，會產生光電流，主動調控巨噬細胞分化行為。團隊指根據患者情況建立有利的免疫環境促進骨骼與植入物融合，亦有助促進間充質幹細胞的招募達到成骨，最終加快骨骼與植入物的融合速度，令植入物更加鞏固。

團隊在研究脛骨缺陷動物模型時亦發現，這種新塗層顯著加速骨骼與植入物融合，由28天縮短至14天，足足一倍之多。而今次是首次利用光電流以非侵入性方式調節免疫細胞的研究，有望推動新型生物材料的開發，使其能夠遠程控制局部的免疫環境。

楊偉國表示，塗層成功以非侵入性方式，按患者的免疫周期和需要調控巨噬細胞的分化行為。他期望在未來研究中，進一步開拓此人工塗層在骨科手術上的廣泛應用，從而提升患者的術後康復效果，不僅對骨科手術的成功率有着深遠影響，也為解決植入物排斥等臨床問題提供嶄新的方向。