選舉甩轆連場 擬引入智能投票箱

優化選舉安排重點建議

【本報訊】以往多場選舉均出現甩轆的事故，政府將於明年第一季把《完善選舉安排（綜合修訂）條例草案》提交立法會審議，當中加入多項規定，包括引入智能投票箱、電子投票通知卡，而立法會功能界別及地方選區選舉採用自動點票機點票及提高選舉捐贈金額收據門檻至5,000元，以及立法會、選舉委員會界別分組及行政長官選舉的開支上限及政府對立法會選舉的財政資助，建議按綜合消費物價指數的累積變動調整。

發電子投票通知卡 當局向立法會提交的文件指智能投票箱將配備選票檢測功能，協助選民確認其所填劃的選票是否有效。若選票被檢測出有可能屬無效選票，智能投票箱會提醒選民確認選票是否填劃有誤，以確保其在行使投票權時得到更大保障，這亦有助減少問題和無效選票，令後續點票工作更為暢順。

選民在投票前會收到實體投票通知卡，當局指隨着公眾環保意識日漸提高，不少選民亦表示希望透過實體信件以外的方式收取投票資訊，故當局建議賦權總選舉事務主任可按情況透過電子方式向選民發放投票資訊。

倡立會全用點票機 鑑於過往多場選舉曾發生點票時間過於冗長備受批評，政府亦建議從簡化點票流程，包括賦權選管會使用點票機進行點票，由以往立法會選舉委員會界別選舉擴展至功能界別及地方選區選舉。

在便利候選人的措施方面，當局建議除特定的表格（如提名表格、退選通知書，以及載有法定聲明的表格）外，所有選舉在法例下的表格文件簽署規定，均可以電子簽署提交；縮短委任代理人的時限為投票日前3個工作天。

現行選舉法例規定候選人須就每項價值1,000元以上的選舉捐贈向捐贈者發出收據，當中必須載有捐贈者的有關資料，當局建議門檻提高至5,000元，而立法會、選舉委員會界別分組及行政長官選舉的開支上限，建議按綜合消費物價指數的累積變動調整，而政府對立法會選舉的財政資助亦按此建議調整。