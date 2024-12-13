平台推鬥快送外賣賽 議員憂路面險象環生

【本報訊】對於有外送平台推出新的「競賽」計劃，以「激勵」外送員的送遞效率，有工會背景的議員表示憂慮，擔心有關活動或會加重外送員的壓力，增加路面的意外風險，他們要求政府加強規管之餘，亦會去信相關外送平台提出交涉。

議員郭偉强昨指有外送平台工友反映早在大半年前，有關平台已推出競賽計劃，惟當時是5人對5人的隊際賽，以網遊的術語是「野隊」，由於系統編配的隊員互不相識，難以掌握對方的實力和表現，團隊競爭能力有限，性質似玩票居多。然而新計劃則是一對一的鬥快送外賣，由系統按照類近的路線距離來安排競爭對手，做法是有機會令到前線的外送員增加派遞壓力。

他指每一單的派遞，背後是由演算法計算路程和派送時間，由於是一對一的比賽，外送員除了要在平台演算法所指定的派送時間內完成，較對手更快的話就有機會拿到獎金，會令到前線外送員為了賺多一點錢，促使他們或在一些不適當的地方去使用他們的行駛工具，如電單車、電動單車，甚至乎滑板車等，亦有機會不依交通燈號，違反交通規例。他又不能排除「競賽」的做法背後是藉此令到演算法更加收緊，導致往後的派送時間更加短促。

另一議員陸頌雄強調支持平台經濟，但不希望平台經濟變成血汗經濟，指有關演算法已經由數字控制，慢慢發展成數字剝削，有關平台透過所謂的遊戲模式不斷地壓縮送單的時間。雖說參加競賽計劃是自願性質，但收到一些投訴表示要加入某些計劃才有多一點單，然而每單的單價是調低了；如果不加入計劃的話，則連單都沒有。

促當局加強規管 他認為有關做法其實是要令到平台工很辛苦、很趕地送貨。在大街小巷經常出現險象環生的情況，擔心交通意外愈來愈多，遲早搞出人命，因此透過不斷壓縮時間令到平台賺更多錢的模式，絕對不應鼓勵。他指必須保障平台外送員和道路使用者的安全，敦促政府加快對外送平台的規管和檢討相關的法例，並要求有合理的算法，他將去信有關的外送平台，邀請對方與工會溝通，希望取消不合理安排。