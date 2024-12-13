美嚴厲制華 黎智英認曾讚特朗普聰明

【本報訊】壹傳媒黎智英連同集團旗下3間公司，涉嫌串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全及發布煽動刊物等共3罪，違反《港區國安法》，黎智英昨繼續自辯。就2020年7月，中國駐休斯敦總領事館在美國要求下被迫閉館一事，黎智英昨承認曾形容特朗普非常聰明，坦承視此行動為制裁，但否認想鼓勵制裁。

2020年7月23日，李兆富傳訊息給黎智英，提到中國駐休斯敦總領事館被迫閉館的事。黎當時回覆，指特朗普為着其競選計劃，向中國實施嚴厲制裁，是非常聰明，是「行動勝於空談」。黎於庭上指，他認為行動可助特朗普連任，但並沒鼓勵制裁，也沒有美化特朗普，只是陳述事實。對他而言，閉館一事屬制裁及敵對行動。同日，黎智英的Twitter帳戶發貼文，提到英國推出新救生艇計劃，並說美國應對尋求庇護的香港人寬容。黎昨否認貼文是想鼓勵年輕人到外國繼續抗爭。

轉載反華蓬佩奧演說言論 同日，前美國國務卿蓬佩奧在美國發表演說，指「如果自由世界不改變共產中國，共產中國肯定會改變我們」，並提到美國財政部和商務部對中國領導人等進行制裁並將他們列入黑名單。黎智英之後傳訊息給《壹週刊》前社長楊懷康，說蓬佩奧的演說是強而有力，「似乎代表跟中國的新冷戰開展，真棒！」，又稱對「我們的朋友」感到驕傲。

黎智英昨指，同意蓬佩奧的演說有部分屬鼓吹對中方實施敵對行動。雖然他在Twitter帳戶曾轉載蓬佩奧的言論，但沒有提及他認為屬鼓吹敵對的說話。黎強調不想冷戰開展。至7月26日，黎智英發表專欄文章，寫到「美國等西方列強的強烈反彈，將會陸續推出制裁及懲罰措施」。黎智英否認屬鼓吹制裁，強調只屬預期。黎續指，文章提及「中共毫無誠信」，只是陳述事實，他亦有在文中解釋原因。

涉案4名被告包括黎智英（77歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司。4名被告同被控一項串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示及或複製煽動刊物罪，以及一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。黎智英另單獨被控一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。案件編號：HCCC 51/2022