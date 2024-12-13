參與元朗暴動罪成 林卓廷還押候懲

官斥到場直播屬抽水非調停 明年2·27判刑 民主黨前議員林卓廷與另外6名人士，同被指於2019年7月21日在元朗參與暴動，7人不認暴動罪經區院審訊後，法官陳廣池於昨日裁定林卓廷等7人全部暴動罪成。法官認為林卓廷說「大家千祈唔好褪」等說話屬煽風點火，認為他做直播不過是想抽政治油水，不信納他到現場是作監察及調停。法官把案件押後至2025年1月22日聽取求情，並於2月27日判刑，候懲期間全部被告須還押。裁決後，法官特別提到，他並不是調查整個721事件，而未有資料的前提下，任何人都不應胡亂猜測，或以陰謀論眼光來看待執法部門當日的部署。

7名被告包括林卓廷（47歲）、庾家豪（39歲）、陳永晞（41歲）、葉鑫昇（35歲）、鄺浩林（30歲）、尹仲明（52歲）及楊朗（32歲），他們被控於2019年7月21日在港鐵元朗站大堂參與暴動。

同案6被告全部罪成 法官昨裁決時指，林卓廷當日叫人「頂住先」，又說「你班×街夠膽唔好走」、「大家千祈唔好褪，一褪就衝入嚟」，不相信林到車站是調停衝突，不認為他是以議員身份監察及保護市民，認為林之所以叫助手做直播，是想抽政治油水、煽風點火，取證據打擊敵人。法官又指林當時沒有報案亦沒有協助疏散，屬於非法集結的一員，且與白衣人一方對着幹，最終裁定他暴動罪成。至於其餘6名被告方面，法官認為他們沒有離開現場，均非旁觀者，而射水行為屬於反擊、挑釁白衣人並參與暴動，反指被告的說法屬自圓其說，裁定6人全部罪成。

控方開案陳詞指，有人在網上呼籲在案發當日保護和光復元朗，當晚有很多黑衣人到達元朗，身穿白色衣服人士亦在元朗聚集，雙方爆發衝突。晚上10時許，林卓廷曾致電元朗警區的警長表示正前往元朗，警長表明正在元朗處理事件，叫林不要前往，因可能會令情況更混亂，但林與助手仍到達元朗港鐵站付費區。晚上近11時，元朗站大堂有約100名黑衣人聚集，部分人手持雨傘及行山杖，同時亦有不少於50名白衣人在付費區外聚集，部分人持藤條及木棍。

林當日曾挑釁白衣人 控方續指，雙方從罵戰演變成暴力衝突，白衣人向黑衣人擲物，黑衣人則挑釁對方打架，用閃燈照射白衣人。他們又擺放雨傘布陣，向白衣人擲物及用消防喉射水。白衣人衝入收費區，黑衣人衝上樓梯撤退。其後有黑衣人從月台向白衣人投擲金屬垃圾桶蓋，白衣人即衝上月台襲擊黑衣人。控方指，7名被告在事件中與黑衣人一同行事，除林叫黑衣人不要後退及挑釁白衣人外，其餘6人亦有向白衣人擲物、射水及舉中指等。案件編號：DCCC 1106/2020，DCCC 1132/2022