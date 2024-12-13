瞞物業出租呃按揭 買家判囚14月

【本報訊】廉政公署調查貪污時揭發一名物業買家涉嫌瞞報物業已出租，以誘使銀行不向她追討須符合自住規定而獲批的八成按揭貸款，涉款逾800萬元。廉署其後落案起訴她兩項欺詐罪，被告早前承認所有控罪，昨接受判刑。區院暫委法官鍾偉強指案情嚴重，但考慮到被告認罪及其他求情因素，終判監14個月，並按控方申請，頒令將被告出租涉案物業所得的70萬元租金充公。

充公所得70萬租金 任職保險代理的女被告黃顯寧（49歲），被控兩項欺詐罪名。同案另一被告，即其兒子劉匡哲（24歲），早前被控一項相類罪名，則獲控方不提證供起訴。案發時，中信銀行（國際）有限公司（信銀國際）有參與香港按證保險有限公司（按證保險公司）的按揭保險計劃，可為800萬元至1,000萬元的自住物業提供最高八成按揭貸款。

案情指，被告於2020年2月底，為身處海外的兒子劉匡哲以998萬元購入何文田一個私人住宅物業。數日後，她按上述計劃向信銀國際申請八成按揭貸款，並申報該物業將由她及兒子自住。被告在按揭貸款申請表上簽署聲明，如該物業日後不再由她或兒子自住，她有責任即時通知信銀國際。該銀行於2020年6月底批准有關申請，並向被告批出一筆逾800萬元貸款。

廉署調查貪污投訴後發現，被告於2020年8月至2022年6月期間，先後以月租19,000元及20,500元將該物業分別租予兩名租戶，但從沒有通知信銀國際該物業已改變用途。信銀國際於2021年12月亦曾致函要求被告及其兒子確認物業是否繼續由他們自住，惟兩人當時回覆確認為自住用途。案件編號：DCCC 1021/2023,DCCC 199/2024