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越南航班抵港 機艙老鼠落網
【本報訊】執法部門於前日接報，指同日一班由越南峴港飛往香港的航班上，一名乘客把背囊放在座位上方置物櫃，其後發現背囊內的現金不翼而飛，懷疑被人盜去。
警員接報到場，經初步調查後，以涉嫌「盜竊」拘捕一名38歲內地男子，懷疑他盜取事主約4,500美元（折合約3.5萬港元）。被捕人士已被帶走調查。
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