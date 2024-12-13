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身藏海洛英 毒男斷正
男子被帶走調查。
【本報訊】執法部門早前根據線報及經調查後，於昨日在深水埗區展開代號「晴天」的反毒品行動。行動中，警員在醫局街截查一名形迹可疑男子，在其身上檢獲約27克、市值約二萬元的懷疑海洛英，遂以涉嫌「販毒」，拘捕一名姓詹（58歲）男子，並把他帶走調查。
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