咖啡沖劑狗糧藏K仔 丹麥飛抵港男就逮

貨值570萬 涉販毒今提堂 前日，香港海關根據風險管理原則，在香港國際機場替一名由丹麥經芬蘭飛抵本港的本地男子進行清關。期間，關員發現其寄艙行李內的咖啡沖劑及狗糧包裝袋有開封痕迹，經進一步檢查後，揭發該些包裝袋內藏有約重12公斤、估計市值約570萬元的懷疑氯胺酮。該名被捕的90後無業男子，已被控一項「販運危險藥物」罪並於今日提堂。

海關機場課人員，於前日在香港國際機場截查一名由丹麥哥本哈根、經芬蘭赫爾辛基飛抵本港的男子。關員替其寄艙行李進行清關期間，留意到其行李內有咖啡沖劑及狗糧的包裝袋，俱有曾經開封的痕迹，因此對有關物品作出更深入檢查。

最後，關員在該10包咖啡沖劑及狗糧的包裝袋內，發現約重12公斤的懷疑氯胺酮（俗稱K仔），關員隨即以涉嫌「販運危險藥物」罪，拘捕該名報稱無業的32歲本地男子，海關毒品調查科隨即接手調查。該名被捕男子其後已被控一項「販運危險藥物」罪，案件會於今日在西九龍裁判法院提堂。

2日內第2宗由歐洲販運 在本案中，販毒集團把毒品收藏在咖啡沖劑及狗糧的包裝袋內，再以魚目混珠的手法，混雜在一批正常的零食當中，以圖減低被海關人員檢查的機會。同時，此案亦是海關在最近兩日內，在機場偵破的第二宗由歐洲販運氯胺酮到本港的案件。

海關強調，面對販毒分子不同的販毒方式，關員會一如以往，透過風險管理及情報分析，同時使用先進的儀器，防止毒品流入本港。此外，海關會繼續根據風險管理的原則，重點揀選來自高風險地區的旅客作清關檢查，確保有效打擊跨境販毒活動。根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬元及終身監禁。