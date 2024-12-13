除夕煙花倒數 深圳灣口岸擬通宵服務

【本報訊】除夕及2025年元旦將至，政府與深圳市政府商討除夕跨年活動的旅遊及邊境口岸通關安排，建議深圳灣口岸的旅客清關服務由原來凌晨12時關閉，改為通宵服務；及羅湖口岸的旅客清關服務由原來凌晨12時關閉，延長至翌日凌晨2時。內地口岸部門已經按程序要求上報國家口岸部門進行審批，詳情會盡快公布。

羅湖或延長至元旦凌晨2時 政府指，除夕夜本港有連串活動，包括香港旅遊發展局會呈獻長達12分鐘的跨年倒數煙花匯演，香港多區在除夕跨年期間亦有慶祝活動，預料大批市民及旅客會參加。故提出延長通關服務及加強交通的措施。除上述安排外，港珠澳大橋口岸以及落馬洲／皇崗口岸在除夕夜亦會如常24小時通關。

交通安排方面，運輸署會配合關口安排，加強連接各口岸的交通服務，包括增加港珠澳大橋穿梭巴士（金巴）、落馬洲—皇崗過境穿梭巴士（皇巴）及跨境直通巴士的班次，並制定預案，在有需要時於港珠澳大橋口岸、落馬洲／皇崗及深圳灣口岸等地設立公共交通專用通道，保障公交服務暢順。