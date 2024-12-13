700大熊貓明現身昂坪 陪你搭纜車

【本報訊】全港最大型熊貓展覽《PANDA GO！香港遊》，將於今個周末登錄昂坪市集，明日及後日（12月14日至15日）將展出700隻大熊貓雕塑，而大熊貓導遊「PANDA GO! GUIDE」亦將於後日出沒，與旅客打卡互動。同時，昂坪市集亦增設多項穆斯林友善設施，包括男女祈禱室、清真餐廳等，又引入首個以三國為主題的沉浸式互動體驗館、具港式情懷的新店。

大型熊貓展覽《PANDA GO！香港遊》將於明日及後日，在昂坪市集舉行。屆時市集將展出628隻大熊貓雕塑，由昂坪360夥拍世界自然基金會及主辦單位ARR布置，另有部分大熊貓雕塑於市集其他位置展出，並會保留至明年1月1日。而大熊貓導遊「PANDA GO! GUIDE」亦會於明日在昂坪市集出沒，跟遊客互動。昂坪360又表示，會首次在昂坪纜車內設置立體雕塑，5架纜車將以大熊貓為主題，供遊客近距離打卡留念。

市集設穆斯林祈禱室 此外，政府早前提出開拓中東和東盟旅客客源，推動香港成為穆斯林友善旅遊城市。昂坪360早前在昂坪市集設立男女祈禱室，附以穆斯林女士長袍、禮拜氈、可蘭經及祈禱珠等用品以供使用，又提供洗小淨設施，並設有穆斯林友善用水設備的洗手間。餐飲方面，昂坪市集亦引入清真餐廳，供穆斯林旅客選擇。今年9月，昂坪360獲穆斯林友善旅遊評級機構「新月評等」評為「黃金級認證景點」。