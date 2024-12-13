機場資訊日2000職缺 國泰吸納300新血

聘主任處理航膳 工作內容VR體驗 隨疫後旅遊復甦、機場三跑系統全面啟用，航空業界紛紛增聘人手，以應付未來航運需求。為引入新血，機管局將於今明兩日（13及14日）舉辦「機場青年就業資訊日」，30多間機場企業將合共提供逾2,000個職位空缺，為有志入行的年輕人打開航空業之門。香港機場管理局助理總經理（公共事務及社會關係）蕭錦行表示，疫情前機場島就業人口約有7萬多人，而疫情期間曾下跌至5.3萬人。隨着企業疫後加強招聘，現時已回復至6萬人左右。今次活動是三跑系統啟用的首個大型招聘，希望透過活動為各企業提供平台，吸引年輕人入行。

國泰航空旗下4間全資附屬公司，「國泰貨運站」、「國泰餐飲」、「香港機場地勤服務」，以及「雅潔洗衣」就有份參與計劃。國泰附屬服務人才招聘及發展主管李榮傑表示，是次「資訊日」中，國泰附屬服務預計會提供300個職位空缺，其中4個工種會以年輕人為主要招聘對象，包括負責清關等手續的空運服務主任、確保飛機餐及用品供應充足的航膳服務主任、負責接待及登記等工作的旅客服務主任，以及負責協調貨物搬運團隊的飛機裝卸督察。其中「航膳服務主任」一職會在資訊日中提供VR體驗，讓有意入行的年輕人以虛擬實境環境及內容。

港機工程請200人 香港飛機工程有限公司人力資源業務夥伴金志軒指，疫情前每年有約200名學員完成港機的維修培訓，但疫後至今畢業人數跌至每年約40人。今次資訊日港機將提供約200個職位空缺，包括見習飛機維修員及飛機工程執照學員，分別要接受一年及3年半培訓，另外亦設倉務員、司機等後勤職位，希望吸納年輕人才，包括女學生、非華語人士等，入行從事飛機維修，化身業界「無名英雄」。

中航明捷人力資源總監鄧慧賢說，為應對疫後復甦的人手需求，公司特別加強招聘及培訓，包括與大專院校合作及舉辦講座等。公司旗下的培訓學院亦提供了30多個業界相關的課程，吸引有志青年。資訊日期間，公司將提供約100個職位空缺，包括協助旅客、貨運裝卸、機組管理等職位。而所有新員工入職時，均需參與為期4至6星期的培訓。