立法堵地盤拖糧 下周三恢復二讀

【本報訊】立法會研究部推出新一份《數據透視》，檢視建造業人手短缺情況。當局指今年截至10月，獲批外勞數目已達9,731人，是過去5年間的6倍多。但建造業正步入寒冬期，接連出現多宗地盤欠薪及有建築商清盤個案，引發業界關注當局應否檢視行業的輸入外勞政策。有工會關注今年首11個月，至少發生200宗欠薪事件，涉及約2,000名勞工，拖欠薪金/工程費達3億元，為40年來最高。為解決問題，政府於今年5月向立法會提交《建造業付款保障條例草案》，將於下周三（18日）立法會會議上恢復二讀。

指獨特分判制所致 據報告指，薪金拖欠或可歸因於本地建造業獨特的分判制度下，各分判商存在已久的彼此拖延付款情況。當局指按界別分析，55%地盤工人於6月在公營地盤工作，相信是由於公共基礎設施的投資增加。另一方面，由於樓市低迷，導致私營機構樓宇建造活動減慢。

報告亦稱，2023年建造業整體人力短缺高達1.5萬人，當中三分之二為熟練/半熟練技工，其餘為經理及專業人員。隨着建造業人手急速老化，到2028年，該短缺預料將會增加逾兩倍，達4.5萬至5.5萬人。

為應對人手不足的問題，當局於去年7月推出建造業輸入勞工計劃，精簡了輸入特定工種，半熟練技工以至監督人員。截至今年10月，獲批外勞數目已達9,731人，是過去5年間補充勞工計劃下輸入建造業勞工總數的6倍多。至於地盤工人數目方面，疫情完結後，職位空缺率曾一度攀升至2023年的2.4%，於今年6月又回落至1.4%，反映輸入勞工供應增加，紓緩了人手短缺情況。

為加強培育新血，業界呼籲當局推出政策措施，以培養本地人才，例如檢討中學課程和大學入學要求；以及提高津貼額，鼓勵企業聘用工程專業的畢業生。