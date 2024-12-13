兩機構挖泥機課程 勞處撤回暫停認可

【本報訊】廉政公署早前偵破兩宗工程人員涉嫌貪污作假認可資歷案件，拘捕148人，涉案人員涉嫌以虛假工作證明文件，詐騙勞工處認可訓練課程營辦機構發出挖泥機操作員證書，勞工處隨後檢視有關機構及職員舉辦課程時，有否嚴格遵照相關批核條件。該處昨日宣布，撤回及暫停認可兩間強制性安全訓練課程營辦機構的挖泥機操作員專業資格課程。

捲涉貪作假認可資歷案 其中，建造業機械技術訓練中心的挖泥機資深操作員訓練課程認可被撤回，其挖泥機資深操作員的重新甄審資格課程被暫停認可，至明年3月；香港建造業機械操作及維修專業人員協會舉辦的挖泥機資深操作員訓練課程，則被暫停認可至明年6月。

勞工處指，經調查後發現上述兩機構違反《營辦強制性安全訓練課程的批核條件》，包括沒有採取一切合理步驟確保獲取錄學員符合訂明的入讀要求，及禁止其僱員索賄或受賄，亦未能履行監督及管理責任，經過詳細調查和搜證，並考慮兩間機構提出的解釋和申述後，處方認為事件的性質嚴重，故作出相應決定。發言人亦提醒，有意報讀有關課程人士須以有效的相關證明來報讀課程，使用虛假文件屬嚴重刑事罪行，獲得的訓練課程證書亦屬無效。