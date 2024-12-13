超額14倍認購單位 居屋復售後新低

攪珠結果出爐 最前為20號 新一期居屋昨日早上攪珠，但銷售成績就比以往差。香港房屋委員會公布，「居屋2024」共接獲10.6萬份申請，當中包括白表約7.8萬份和綠表約2.8萬份，超額認購約14倍，是復售居屋以來新低。房委會資助房屋小組委員會主席黃碧如表示，不覺得超額認購的數字低，認為今次推出的單位在各區都有，仍屬頗受歡迎。

昨日「居屋2024」攪珠，以決定申請者按其申請編號最後兩個數字而訂出的先後次序及揀樓次序。頭10個號碼順序為20、52、68、24、19、84、06、67、34及09。房委會預計，會於明年第二季開始，按申請類別的優先次序，分批發信邀請合資格申請者前往樂富客務中心選購「居屋2024」推售的單位。

共收10.6萬申請表 「居屋2024」在申請期內，共收到約10.6萬份申請表，超額認購約14倍，即平均14.4人爭一個單位，房委會發言人稱，超額認購反映市民對居屋的需求仍然殷切。而在所有申請中，約有5萬份屬家庭申請者類別，當中參加「家有長者優先選樓計劃」及「家有初生優先選樓計劃」分別有約16,000份及3,000份，分別佔家庭申請者總數約三成及一成；另外約5.6萬份申請屬一人申請者類別。房委會表示，因應2023年施政報告的安排，本期居屋計劃預留約40%單位（即2,900個單位），供參加「家有初生優先選樓計劃」和「家有長者優先選樓計劃」的合資格申請者攪珠和優先選樓。

黃碧如表示，今次認購數字比近年低，但感覺不算「好低」，認為今期居屋的屋苑分布各區，社區和交通配套完善，相信仍然頗受市民歡迎。她又指，以往有申請人「撻訂」純屬個人因素及經濟狀況影響，不能一概而論。

今期居屋推售7,132個單位，包括啟德啟盈苑、觀塘安柏苑、油塘高曦苑、屯門兆湖苑及東涌裕興苑，實用面積介乎約186至約510平方呎，以市價7折出售，售價由約143萬元至467萬元。另外有小量撻訂居屋單位及租置回收單位。