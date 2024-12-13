去年3400萬人次訪港 半數過夜

【本報訊】香港旅遊發展局最新年報披露，去年共有接近3,400萬旅客人次訪港，當中大約一半人在香港過夜，人均消費高達6,939元，帶動1,784億元相關消費，較預期多逾50%。其中，正在西九文化區舉行的「香港繽紛冬日巡禮」，在去年同一活動吸引約120萬人次入場，為旅發局去年最吸客的活動。

人均消費6900元 旅發局在2023/24年度年報中表示，去年近3,400萬旅客中，過夜旅客佔逾1,715萬人次；與入境旅遊相關的總消費額，達1,784億元，其中過夜旅客平均留港3.6晚，人均消費便達6,939元。該局去年所舉辦的活動中，以「香港繽紛冬日巡禮」最為吸客，共吸引約120萬人次入場。

旅發局在其他舉辦的盛事中，跨年倒數煙花匯演吸引48萬人次在維港兩岸觀賞，除夕日單日入境人次更達22.7萬，創下去年全年單日新高。而首個在灣仔海濱舉行的大規模海陸嘉年華「樂聚維港嘉年華」在暑假5個周末舉行，亦吸引近20萬人次入場。

年報亦披露，截至今年3月，旅發局在2023/24年度總收入約14.4億元，當中近13.5億元來自政府資助，利息贊助活動收入亦按年加，其中利息收入高達4,418萬元，遠高於2022/23年度的2,576萬元。而舉辦更多活動亦令支出增加，上年度總支出約14億元，當中宣傳、廣告及刊物支出最多，佔約7.1億元。扣除各項支出後，旅發局在上年度有約3,383萬元盈餘。