自助個人證件服務站 服務更上一層樓

【本報訊】被譽為「公僕界的天花板」的入境處，是政府中最獲好評的部門，多年來的服務隨着資訊科技的進步，變得更加智能化與個性化，今次優化服務站令服務更上一層樓，市民讚不絕口。最新位於將軍澳入境處新總部的 「申請個人證件服務站」，申請人在辦理自助申請身份證時會有兩輪拍攝機會，每輪有三次機會，即最多6張照片中揀選「心水證件相」，而且由下月2日起在新總部地下的6部「申請個人證件服務站」會開放至晚上10時。

明年1‧2起 開放至晚上10時 入境處早在2008年就已推出「自助服務站」，讓市民自助遞交特區護照申請。 至2018年新身份證換證時，更推出了更新版本的流動應用程式，讓市民可預約申領或換領新智能身份證、預先填寫相關電子表格及查詢輪候狀況等。同時，新增設的自助取籌服務站、自助登記服務站及自助領證服務站均可讓市民享用更便捷的服務。

未來「申請個人證件服務站」將分階段擴展至其他服務範圍 。不過，為求嚴格把關，入境處暫無計劃讓「申請個人證件服務站」處理首次登記的申請。

此外，全民換領新身份證計劃已於2023年3月3日結束，當時約有684萬人已換新證。計劃結束後至今年11月底，入境處共處理了46萬舊證換新證的申請。截至11月底，一共有730萬人換領了新身份證，換證率約91%。如果參考上一次換證計劃的換證率（約92%）， 入境處預計尚有8萬人未換領新智能身份證，需要換證市民可預約到觀塘的（臨時）辦事處辦理換證。