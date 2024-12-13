入境處全自助申請身份證 免預約15分鐘完成

今起升級 簽發時間縮至5工作日 入境處首次引入全自動化登記身份證手續，令辦理申請愈來愈方便。入境處昨日宣布，將軍澳入境處總部的44部申請個人證件服務站及10部領取個人證件服務站，將於今日推出全新「全自助申請身份證服務」，合資格人士只需約15分鐘，不經人手辦理，即可自助完成換證申請，且毋須提前預約，而身份證簽發時間亦由7個工作天縮減至5個工作天。

涵蓋3類成年人士 助理首席入境事務主任（人事登記）周佩玉表示，隨着修例的生效，所有合資格的申請人，可透過入境處的申請個人證件服務站，以全自助形式辦理身份證申請，包括核對身份、打指模、影相、填表和簽署申請書。新服務安排首階段會涵蓋3類18歲或以上，並持有本地簽發智能身份證的換證人士，分別是因為年滿18歲而需要換領成人身份證申請；18歲或以上因為已核實永久性居民身份證資格而需要換領永久性居民身份證的申請；以及持有有效的舊款智能身份證，而需要換領新智能身份證的申請。

周佩玉介紹，申請人首先需選擇申請類別，然後插入身份證並打指模核驗實身份，其次填寫申請表並簽名確認無誤，之後拍照並選擇領取方式，最後獲取收據後即完成所有申請手續。周指，整個流程預計需時約15分鐘，若申請人資料無誤，可完全不經人手。她還提醒，若手指紋不清晰，或照片不符合規格，都有機會令申請人不能成功使用服務站辦理申請，屆時會有登記主任協助辦理相關手續。此外，今日起入境處簽發新身份證的需時亦將由7個工作天縮短至5個工作天。

另外，助理首席入境事務主任（證件）龔國樑表示，除身份證申請之外，特區護照的申請亦可一併在申請個人證件服務站完成，申請步驟與現時使用自助機申請身份證的步驟一樣，主要分別是要繳付申請護照的費用。龔續指，除了會分階段擴展服務站的服務範圍，之後還考慮將服務站推展至各分區辦事處。

一站式完成更方便 至於現時服務站的特點，龔國樑指申請人可一站式完成身份證以及護照的申請，毋須分開兩部機器申請，在服務站若選擇身份證及護照申請，在完成身份證申請的辦理後，可毋須重複進行身份認證、填表格及拍照，更可以通過八達通或轉數快付款。在取證方面同樣，若申請人選擇親身領證，身份證和護照會被安排在同一台領取個人證件服務站，取證時可一併領取。