審批制度不一致 議員斥拖慢企業上市

【本報訊】政府強調要改革，但有議員昨日在立法會上批評中小企業上市集資遇到聯交所和證監的審批制度不一致，拖慢上市申請的進度，而政府小修小補便當作改革，以致問題仍然存在，他希望政府摒棄以前「少做少錯，唔做唔錯」的怠政思維，另有議員直指若要維持香港的國際地位，必須要少一些表忠文化、少說花言巧語。

籲摒棄怠政思維 法律界議員林新強除提出中小企業上市申請的問題外，又指與創科有關的知識產權，法律業界仍沒見到希望，大概是兩年前才修改了那條落後人家10幾年的版權條例，現時世界已經不一樣了，希望政府能夠緊貼時代發展，盡快推出版權條例的再進一步修訂條例，提交立法會討論。他指在香港從事創科，希望有新發明可以市場化，而不是流於學術研究，因此香港和全球，包括內地的知識產權規則都需要有所銜接的，希望政府盡快再次修例。

對於市民對政府的信心，議員謝偉俊指近期政府發行200億元的基建債券，但認購額只得約178億元，變相印證市民支持政府的程度。他強調要維持香港「八大中心」的國際定位，希望少一些打卡文化、少一些表忠文化及少一些「學習會」的文化。他又指真正維護香港的特色及香港的國際地位，應須多些注意港人原來應有的務實作風及注重經驗實踐，少說花言巧語，才是維護香港八大中心最重要的關鍵因素。

議員鄧飛指目前整個社會都很關心結構性財政赤字的問題，要做一個有為的政府，「有為」就往往意味着要使錢，如何去平衡解決赤字危機和積極有為，是對政府施政和發展的重大考驗。

當局指政府深切明白傳統優勢不會一直維持不變，而面對現今百年未見的大變局，國際局勢瞬息萬變、地方保護主義抬頭、全球經濟下行、發展趨勢改變以及鄰近地區競爭加劇等挑戰，香港必須以積極識變，努力鞏固提升「八大中心」的地位和優勢，並全力開拓新的發展領域，加快培育和發展新質生產力。