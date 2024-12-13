調查：逾6成僱主下季凍結裁減人手

【本報訊】經濟不景下，香港僱主對明年首季的招聘亦態度保守，有人力資源機構展開全球性就業調查，受訪的香港僱主中，63%僱主預期明年第一季會凍結或裁減人手，僱主對明年首季的就業展望意欲跑輸全球。不過，機構調查亦指，本港同時面對嚴峻的人才短缺問題。

港就業展望指數跑輸全球 人力機構ManpowerGroup在全球42個國家和地區，訪問了共40,413名僱主，香港區的受訪僱主有525名。調查顯示，所有受訪國家和地區中，除阿根廷外，均錄得正面指數。2025年第一季全球淨就業展望指數為25%，香港同期的淨就業展望指數為6%，比全球的25%低出19個百分點，亞太區中，香港的指數亦低於印度、中國及新加坡。

香港僱主的招聘意欲顯示，34%受訪僱主預算未來3個月將增加人手；有28%稱會縮減人手；另有35%沒有計劃在來季調整現時員工數目，就業展望指數按季下跌兩個百分點。不同行業中，消費品及服務業和運輸及物流業的就業展望指數更跌至負值，分別是-14%和-19%，為調查的7大行業之中最差的兩行業。

80%公司明年僅加薪3% 80%受訪香港公司明年會加「打工仔」人工，但幅度僅3%，按年下跌0.3百分點；另有70%受訪公司表示今年會因應業績表現發放不固定花紅，平均約1.5個月工資。進行有關調查的萬寶盛華大中華高級副總裁徐玉珊表示，本港零售銷售持續疲弱，削減消費品及服務業的招聘意願，期望深圳居民赴港的「一簽多行」恢復下，有助提振消費氣氛。美國總統當選人特朗普上任後料對中國進口貨物加徵關稅，預計將對香港的轉口貿易產生直接影響，本港公司可能會更加審慎地管理人力資源，甚至凍結招聘或縮減員工規模，但整體而言，香港就業市場仍屬正面。