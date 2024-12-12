撥亂反正：美俄退場 中歐乏力

美國白宮易主在即，候任總統特朗普改行孤立政策，對不涉及美國直接和重大利益的國際事務興趣缺缺，包括威脅停止向烏克蘭提供武器及經濟援助，來迫使俄烏戰事盡早結束。俄羅斯雖然在烏克蘭戰場略為佔優，但從俄方要向北韓借兵，透過免除債務來誘使更多國民參軍，以至出動被視為秘密武器的新型榛樹導彈，可見俄軍亦已接近彈盡糧絕，難以再維持在中東及高加索等傳統勢力地區的軍力和影響力。

過往英、法等歐洲列強也有染指中東，但前者的工黨政府上台不夠半年已民望急跌，其中間修正路線兩面不討好，不少國民要求提前重新大選。法國的情況更糟，同樣左右不討好的過渡老總理已遭彈劾下台，令總統馬克龍淪為跛腳鴨。過去扮演歐盟老大哥角色的德國，在右翼勢力抬頭下也是自顧不暇，總理紹爾茨領導的聯合政府很可能無法連任，國家隨時陷入類似法國的三分局面。特朗普尚未正式上任和出手，歐洲與北約已自行變成一盤散沙。

特朗普日前談及俄烏及中東局勢時，指中國可以提供幫忙。事實上，不論是俄烏戰事、中東亂戰或朝鮮半島局勢，都不時有聲音要求中國介入或協助調停，以體現其大國、強國及「一帶一路」盟主的應有地位和義務。中方也委派過不同名目的外交特使周遊列國，勸和促談，但其實大家都知道只是裝裝樣子。

中國解放軍近年頻頻演習，但已很多年沒打過仗，在中印邊境打的是拳頭交，在南海跟菲律賓玩的是碰碰船遊戲，海外派兵只限參與聯合國維和部隊任務，且規模和經驗遠遜於美俄和歐洲。更重要是內地經濟不振，近日更被迫要向美國偷師大搞量化寬鬆救市，哪還有心情和財力、兵力去當世界警察？