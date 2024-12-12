冰鑑春秋：歧視大陸人就直說吧

2021年8月，出生於河北張家口、於2007年因婚姻關係取得中華民國身份的史雪燕，遞補成為南投縣議員，也是台灣第一個大陸配偶的民意代表。不料，日前由於民眾黨同樣為大陸配偶的李貞秀，是否有資格遞補成為立委的爭議，內政部與陸委會居然算起舊帳，以「放棄戶籍與放棄國籍是兩回事」，史雪燕沒有放棄中華人民共和國國籍的相關證明文件，違反國籍法為由，追溯解除史雪燕早於2022年12月就卸任解除的議員資格。

民進黨政府的說法，就是國籍法規定要擔任中華民國公職，必須放棄外國國籍，至於中華人民共和國不承認台灣是外國，所以無法以居住在外國或其他正當理由放棄中華人民共和國國籍，問題出在對岸，不干台灣的事。但可笑的是，根據憲法，台灣也一樣不承認大陸是「外國」，所以台灣才會有《兩岸條例》，才會有陸委會的存在。若大陸真是外國，那台灣與大陸間的一切事務應由外交部來處理，怎會需要透過陸委會與海基會呢？顯然民進黨根本就是在自欺欺人！

民進黨真的不知道台灣與大陸間的特殊狀況？當然不是，此舉只是故意凸顯所謂「抗中保台」、「一邊一國」的意識形態，擺明就是要扼殺近40萬在台大陸配偶的服公職與參政權，說穿了就是對大陸人的歧視。綠委沈伯洋早就說了要對陸配陸生予以控管，無疑就是將大陸人都當賊看罷了。

可嘆的是，在野黨一直不敢挑戰民進黨的謊言，早就該立刻就此申請釋憲，看看民進黨豢養的大法官敢不敢認定大陸是「外國」？若這些大法官敢說大陸是外國，那就是公然主張台獨！若否就打臉民進黨，讓他們今後閉嘴！在野黨應勇於攤牌，別讓民進黨有閃躲騰挪的空間。