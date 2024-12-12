橫眉冷看：中產階級正在消失？

反華評論者總是無所不用其極，近年又有新點子，說中國的中產階級正在消失。甚麼叫中產階級不容易定義，勉強而言，我認為在內地有車有房的家庭，大抵算得上是中產吧。日前筆者到廣州省親，接待我的共有5個家庭，主人們大多跟我同輩，都是普通家庭出身，大家一起成長，現在依舊是普通民眾。

這5個家庭是屬於中產抑或甚麼階級，我不懂定義，反正家家都有自置物業，有的還不止擁有一套房；同樣道理，家家都擁有私家車，有的還不止擁有一輛。至於車子的價值嘛，則豐儉不一，大抵每輛由十多萬元至六、七十萬元人民幣不等。10年前我見他們已經是這樣子，10年後也是這樣子，經歷近年經濟下行，有的親戚確實抱怨賺錢不如以往般容易，但依我所見，沒有誰因此而要出現階級下移的情況。

當然，以上只是筆者的片面觀察，接着不妨再看看統計數據，近年中國居民的人均存款額約為11萬元人民幣，這個數字不停在攀升。假如中國人當真是愈鬧愈窮，正在「吃穀種」，緣何銀行存款反倒會愈來愈多？

美國居民的人均存款額約為5.1萬美元，折合人民幣約37萬元，單計數字，是中國居民的3倍以上。不過，美國的物價也是以倍數拋離中國，當地人欠債率高，再加上中國人住在自置物業的比率，大概比美國人多出15%。綜合各種因素，今日中國人平均的生活水平，跟美國比較，相差並不如想像般遠。事實上，近年經濟下滑是全球的普遍現象，反華論者卻只拿中國說事，指中國的中產階級正在急速消失，這不是在睜着眼睛說瞎話嗎？