強詞有理：惡性循環

歷史總是驚人相似。看到敍利亞前總統巴沙爾‧阿薩德巨型雕像被民眾推倒，不禁想起當年伊拉克總統薩達姆雕像被推倒的一幕。同樣的場景，同樣的結局，不同的是薩達姆政權是直接毀於美軍之手，阿薩德政權則是被外國勢力扶持的叛軍推翻。

當年不少伊拉克民眾歡欣鼓舞，以為從此民主了、自由了，可惜事與願違，伊拉克不但沒有出現所謂的民主和自由，反而比薩達姆時代更混亂、更貧窮。敍利亞也不會例外，其局勢複雜得多，結局可能比伊拉克更糟糕，甚至比利比亞更悲慘。城頭變幻大王旗，今天不少敍利亞民眾歡呼專制政權倒台，明天可能迎來另一個更專制的政權，這正是所有爆發內亂或顏色革命國家的共同命運，不管政權如何更換，都無法擺脫這種惡性循環。

敍利亞人口不足2,000萬，卻是派系林立，最少有十幾支大大小小的武裝力量，背後各有外部勢力扶持，美國、以色列、歐盟、俄羅斯、伊朗、土耳其、沙特，名副其實「七國咁亂」。阿薩德政權倒台，無疑是對俄羅斯和伊朗的重大打擊，但美國和以色列也不要高興得太早。這次發動突襲的叛軍主力沙姆解放組織，奉行宗教極端主義，與西方文明大相逕庭，早就被美國等西方國家列為恐怖組織，與美國扶持的庫爾德武裝更是死對頭，敍利亞政權落入其手中，有可能走親美親以路線嗎？當年美國推翻伊拉克薩達姆政權後，扶持了一個新政府，本以為必定對華盛頓言聽計從，結果恰恰相反，新政府不僅不親美，還愈來愈反美，更成為伊朗「抵抗之弧」的一環。

所以說，阿薩德政權倒台，不是戰爭結束，而是剛剛開始，敍利亞全面進入軍閥大混戰時代，各派武裝固然將互相廝殺，外部勢力也將粉墨登場。君不見，以色列已率先出手，公開入侵戈蘭高地緩衝區，美其名曰保護邊境地區，實際上是趁火打劫。這種赤裸裸的強盜行為，勢必激發敍利亞民眾怒火，也勢必引發更多恐怖報復行動。

美國反恐，愈反愈恐，正是這個原因。這麼多年來美國最大的反恐收穫就是把阿富汗政權「從塔利班換成塔利班」，把伊拉克政權「從反美換成反美」，不是很諷刺嗎？道不同不相為謀，敍利亞變天不過是換湯不換藥，新政權既不可能走親美路線，更不可能推行所謂的西方民主。