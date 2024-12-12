龍吟虎嘯：韓日有個鬆綁機會

很顯然，在這件事上，南韓對中國和日本還是親疏有別的，這符合美國總統拜登上台後拉攏南韓和日本，打壓、遏止中國的印太戰略。這幾年中韓關係、中日關係皆明顯出現降溫，在政治、經濟、外交、軍事方面隱隱然對立，時有緊張。不過，隨着拜登走人，特朗普登場，這種情況即將改變。

目前看來，特朗普的路線不會要和中國死磕，不想耗費巨大財力、物力和人力，死拉着韓日對付「中國這個不可能遏制成功的對手」。相反，要是韓日感到中國威脅了，那就要向美國多交「保護費」，對此韓日再傻，也不可能不離心離德。他們知道不和中國搞好關係，跟着美國和中國過不去，向美國交再多的保護費也不會「安全」，美國人為了自己的利益，不會將自己的安全擺在棋子、盟友安全之下。對韓日而言，現在是個鬆綁的機會——極端親美的尹錫悅完蛋了，十分討厭拜登的特朗普要執政了。北京的外交政策擺在哪裏，中韓數十年的友好合作、互惠互利擺在哪裏，北京自可好整以暇，靜觀南韓迷途知返。