堅尼地城2個半月大家貓疑被偷

【本報訊】昨日早上9時許，堅尼地城卑路乍街116至122號聯康新樓一單位的姓范（26歲）女住戶報案，指其飼養的貓咪不知所終，懷疑被人偷走。警員接報到場，翻查大廈「天眼」片段後，無發現任何人抱走貓貓，遂把案件列作「動物遺失」處理，初步相信不涉及刑事成分。

據悉，失蹤貓貓名叫「細佬」，屬美國短毛貓，年僅兩個半月大。范小姐憶述，她在本周日下午察覺「細佬」失蹤，隨即聯絡義工協助尋貓，惜遍尋不獲。由於范女居住的單位無窗，因而排除貓貓跳出窗外的可能性，但她質疑有鄰居有偷狗前科，因此懷疑事件是其所為。范表示願意支付5,000元酬勞，但求對方歸還貓貓，「錢唔緊要，最緊要搵番隻貓」。

東涌貓疑墮樓 主人爬簷篷 另外，昨日早上近9時，東涌逸東邨勤逸樓一名女貓主，發現家中愛貓失去蹤影，於是四出尋找，最終在大廈簷篷位置尋獲貓蹤，懷疑牠由高處墮下受傷。該名女貓主救貓心切，爬上大廈簷篷設法營救，大廈保安員目睹她身處簷篷，擔心發生危險遂報案求助。消防接報到場，利用鋼梯登上簷篷，成功把一人一貓救回地面。不過，救援人員發現貓貓傷勢頗為嚴重，女貓主聞訊後情緒激動，立刻接回貓貓並自行把牠送往獸醫診所治理。