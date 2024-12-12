困烏蛟騰3日 九旬老翁行山迷途 露宿靠飲山水自保

熱愛郊遊遠足的九旬翁，本周日到大埔烏蛟騰行山，惟因遲到未能與大隊一起出發，遂獨自按擬定路線前行。詎料中途迷路不知身處何方，兩日後獲救安全送院留醫。昨日老翁憶述事件，指在山野露宿期間，因糧水耗盡靠飲山坑水保命，他曾向直升機揮舞毛巾求救，可惜「佢哋睇唔到」，其後因體力透支而膝頭無力兼有痛楚，幸經進食後情況已有改善。被問及日後會否再單獨行山，其孫女即時落閘「唔會畀佢再一個人行山喇！」

行山期間一度失蹤的老翁吳錫湖（90歲），育有多名子女，當中女兒在外國居住，目前他與妻子同住黃大仙區。事發後，吳翁在北區醫院留醫，精神狀態不俗。他退休前於九龍醫院工作，多年來一直熱喜愛行山遠足，現時每周會行一次，路線不定「邊度都會去」，行山經驗非常豐富，惟今次所行的烏蛟騰路線則首次踏足，竟然令他迷路可謂老貓燒鬚。

揮毛巾求救 直升機未察 吳翁透露，本周日他參加行山隊到烏蛟騰行山，由於遲到未能匯合隊友一起出發，他於是獨自前行欲尋回隊友，可惜在山野迷路，「行嚟行去都行唔出去」，無奈被困山野3日2夜。由於糧水耗盡，為了維持生命他只好飲用坑水，「3日冇食過嘢，好肚餓」。據悉，吳翁在山野露宿期間，一度因體力不支暈倒，後來他致電妻子求助，可惜其後手機無電，未能再與對方聯繫，只能在山野間亂行亂走。

吳翁又稱，當看見直升機在上空盤旋後，他曾經揮舞毛巾求救，惟因山頭太大，對方未有發現。直至前日下午，他走到九担租村被村民發現始獲救。

孫女：唔畀佢再一人行山 吳翁指現時沒有大礙，但膝頭無力兼有些痛楚，惟經進食後情況已有好轉。對於日後會否再單獨行山，吳翁尚未回應，其身旁的孫女已搶先表態，表示不會再讓他一個人行山。

本周日早上，吳翁離開黃大仙竹園道住所到烏蛟騰行山，目的地為西江流，並原路折返烏蛟騰搭車回家，期間吳翁迷路失蹤。家人於前日報案，救援人員趕至烏蛟騰搜索，至下午3時許吳翁被尋獲，清醒由救護車送往北區醫院留醫。