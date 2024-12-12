與貨車碰撞 騎警飛墮傷

【本報訊】昨晚6時45分，一輛中型貨車與一輛警察電單車，沿西區士美菲路往堅尼地城方向行駛，當駛至近薄扶林道，有駕駛人士懷疑收掣不及，導致兩車發生碰撞，警察電單車與貨車碰撞後，交警飛墮地面受傷。

救援人員接報趕至，貨車司機沒有受傷，倒地交警清醒，惟手腳擦傷腰部痛楚，經敷治包紮後，再由救護車送往瑪麗醫院治理。警員一度封鎖現場，以便調查事故經過及原因。

運輸署一度宣布，因交通意外，士美菲路（往堅尼地城方向）近薄扶林道唯一行車線封閉，上址交通一度繁忙。

涉及警車意外不斷 涉及警車的交通意外頻生，反映警員的駕駛態度、日常訓練及警車的維修保養問題俱為人詬病。本周一上午10時35分，一名警員駕駛電單車，駛至青沙公路昂船洲大橋往九龍方向橋面擬執行截車任務，期間與一輛私家車碰撞後翻側，警員倒地致腳部擦傷，需由救護車送往瑪嘉烈醫院治理。姓黃（74歲）私家車司機沒有受傷，案件列作「交通意外有人受傷」，意外原因仍在進一步調查。