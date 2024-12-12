單日破3毒案拘3男 檢大麻花K仔共值1500萬

扮寵物食品電子煙 料節日臨近供港 聖誕及元旦假期臨近，海關針對本地毒品需求情況，於前日展開多角度的執法行動，分別於荃灣、元朗及油塘搗破3個毒品儲存倉，並偵破一宗航空旅客販毒案，檢獲懷疑大麻花、氯胺酮（俗稱K仔）等毒品，估計市值共約1,500萬元。行動中，關員拘捕3名男子，相信涉案毒品全部供應本地市場，正循其來源及流向，追查背後的販毒集團。

前日上午，海關毒品調查科於荃灣一帶進行緝毒行動，期間截查一名形迹可疑男子，在其手持的紙袋及其背囊內，檢獲4包偽裝為寵物食品、共約重350克的懷疑大麻花和30支懷疑含有四氫大麻酚的電子煙，隨即拘捕該名報稱任職文員的30歲男子。

存放保溫箱 保鮮防異味 關員其後押解疑犯到附近一工廈單位搜查，在單位內檢約6.6公斤懷疑大麻花、約兩公斤懷疑含有四氫大麻酚軟糖、204支懷疑含有四氫大麻酚的電子煙及一批毒品包裝工具。經跟進調查後，關員押解疑犯到其於元朗租住的村屋單位搜查，並於屋內檢獲約20.5公斤懷疑大麻花。行動共檢獲約27.5公斤懷疑大麻花、兩公斤懷疑含有四氫大麻酚的軟糖及234支懷疑含有四氫大麻酚的電子煙。

初步調查顯示，被捕男子相信利用村屋單位作為毒品儲存倉庫，繼而以工廈單位進行毒品包裝及分銷用途。海關留意到毒販利用位置偏遠的村屋收藏毒品，並將較大型的儲存倉庫及包裝分銷中心設置於不同區分，藉此分散風險，增加執法部門的偵查難度。另外，關員在工廈單位檢獲兩個保溫箱，相信毒販會把一些大麻花存放保溫箱，從而達到保鮮及防止毒品強烈氣味四散的效果，以免引起其他租戶懷疑。被捕人士已被控以3項「販運危險藥物」罪，今日在西九龍裁判法院提堂。

此外，海關得悉有毒販貪圖物流便利，把一些毒品囤積於不同的物流儲存倉，以減低被捕時的風險。關員針對有關趨勢展開調查及資料分析，鎖定一個位於油塘的迷你倉，並於前日上門搜查，繼而從其中一票貨物內，檢獲約5公斤以寵物食品包裝的懷疑大麻花，估計市值約120萬元。經調查後，關員其後於牛池灣拘捕一名37歲地盤男工，他已獲准保釋候查。調查人員表示，上述兩宗案件的毒品，估計是供應新界區及東九龍區的拆家及娛樂場所。案件仍在調查，不排除有其他人被捕。

德國運抵 港男機場斷正 另外，海關機場科人員根據風險管理原則，同日截查一名由德國法蘭克福抵港的31歲本地男子，當時他攜帶一件寄艙行李及一個手提行李袋，關員利用X光檢查其行李，察覺影像有可疑，於是打開行李作進一步檢查，並揭發有人以衣物包裹一批共重約15公斤的白色粉末。海關用拉曼光譜儀分析粉末，初步相信是K仔，估計總市值約720萬元。

經調查後，以涉嫌「販運危險藥物」拘捕該名報稱無業的男子，初步相信他收取5萬元現金報酬，協助他人把載有毒品的行李箱帶入香港，準備供應予本地市場。今次是近10年來偵破最大宗由德國入境的航空旅客販運K仔案，海關會循毒品流向展開追查，揪出在背後操控的販毒集團。