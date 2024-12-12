醫健：老有所醫：常見膽石有關的外科急症及處理（上）

膽囊炎，顧名思義就是膽囊發炎，常見的成因是膽囊內有結石。膽汁是由肝臟製造，而膽囊的主要作用是暫時儲存膽汁，以幫助消化油脂食物，進食時，膽囊收縮，膽汁進入膽囊管，再排到膽管，繼而送到十二指腸幫助消化。若膽囊管被膽石阻塞，膽汁不能排出，便會引起膽囊炎，甚至膽囊脹大，病人會有發燒、右上腹痛等症狀。

嚴重的膽囊炎，膽囊會脹大，可引起膽囊穿破、腹膜炎等併發症，可以致命，所以只要確診膽囊炎，在膽囊適合的情況下，以及病人的身體狀況可做手術的話，現時一般都傾向盡快進行膽囊切除手術。

膽囊切除手術現時多以微創方式用腹腔視鏡進行，即使在膽囊急性發炎期間，也有機會可以以腹腔視鏡進行，將整個膽囊切除並取出，杜絕日後再有膽囊炎的風險。

若病人出現膽囊炎後拖延得太久，例如超過一星期後才確診，有機會膽囊發炎引致黏連，這時未必適合以微創手術進行膽囊切除手術，而需要做傳統的開刀手術。傳統的開刀手術傷口較大，風險亦會較高。所以，只要條件適合，盡早以微創方式進行膽囊切除的手術對病人較有利。

若病人情況不適宜動手術，便要靠抗生素和減膽汁引流術，以達至先退炎、保性命的目標。等炎症退後，再評估是否適合進行手術。一般這類膽囊切除術相對更複雜及困難，危險亦相對較高。

對於年紀老邁不適宜做根治性膽囊切除術的病人，現時亦可考慮內鏡超聲波膽囊穿刺支架放置引流術，可否應用則需要視乎個別個案的合適程度及可能風險，如臨床檢查有腹膜炎或影像報告已有膽囊破穿或壞死現象，則不宜進行。

膽管炎 膽囊內細石或泥沙可以從膽囊管跌入主膽管。幸運時細石或泥沙有機會通過主膽管進入十二指腸，但不幸地如細石或泥沙造成阻塞，會引發膽管炎。病人會發燒、黃疸、右上腹痛，嚴重時可引致敗血病及神志混亂，可有生命危險，需要即時入院處理，並需要配合抗生素，輸液及膽汁引流。現今引流通常用逆行性膽胰內視鏡造影術（ERCP）放入支架引流。小部分個案可能要利用經皮肝膽管穿刺置管引流術或內鏡超聲波膽管穿刺支架引流術。不同的引流方法會有不同適應症及風險。

下期《老有所醫》將會講解另一種與膽石有關的病症——胰臟炎及處理方法。

外科專科醫生馮定邦

老有所醫計劃