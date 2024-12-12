購電動巴士獲資助 當局料成本免轉嫁乘客

【本報訊】政府將資助專營巴士公司購買約600輛電動巴士，以及資助的士車主買入3,000輛電動的士，當中的士每輛資助4.5萬元，並優先更換老舊的士。當局認為，資助金額足夠彌補購買電動巴士的差額，相信巴士公司不會將轉型成本轉嫁給乘客而加價。有的士業界對政府資助表示歡迎，相信轉用3,000輛電動的士的名額很快會滿，但擔心充電設施不足夠。

環境及生態局局長謝展寰昨在電台節目表示，以往巴士及的士轉用電動車的速度較慢，主因是無適合型號，而隨着電動車技術較成熟，相關車輛近月價錢已大幅下降。例如以前電動雙層巴士較一般巴士價錢貴200多萬元，現時差價已降至約百多萬元。他又指，資助金額足夠彌補購買電動巴士的差額，相信巴士公司不會把轉型的成本轉嫁予乘客，不會因而造成加價。

的士業界憂充電設施不足 此外，香港無線電的士聯誼會主席黃羽庭在電台節目指，的士業界對當局給予資助表示歡迎，相信3,000輛轉用電動的士的名額很快會滿額，但擔心充電設施不夠。他表示，曾與土地持有人自去年底起，在青衣申請增建充電樁，惟至今仍未獲批相關牌照，批評當局取態緩慢，只靠書信來往。議員陳紹雄亦形容，充電是電動的士「最頭痛的問題」，相關設施難以一夜之間完成安裝，故無可能一下子把全港1.8萬的士轉用電動車。若市場看到商機，會逐步增加充電設施。