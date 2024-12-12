初選案45人罪成 港府不提刑期覆核申請

【本報訊】參與2020年立法會初選的47名泛民人士，涉嫌串謀顛覆國家政權而遭起訴，被指是始作俑者的戴耀廷等共31名被告認罪，14人經審訊後被定罪。45名罪成被告於上月被判囚。其中主謀戴耀廷被判囚10年；區諾軒、趙家賢及鍾錦麟同被視作首要分子，判囚6年一個月至7年。其餘被告判囚4年兩個月至7年9個月。律政司發言人昨確認，不擬就案件提出刑罰覆核申請。發言人續指，由於案件已有被告就刑罰申請上訴，律政司不宜就案件的判刑是否合適作任何評論。

本案有31名認罪被告，包括戴耀廷、區諾軒、鍾錦麟、趙家賢、梁晃維、徐子見、岑子杰、毛孟靜、劉澤鋒、黃之鋒、譚文豪、李嘉達、譚得志、胡志偉、朱凱廸、張可森、黃子悅、尹兆堅、郭家麒、譚凱邦、劉頴匡、楊岳橋、岑敖暉、王百羽、袁嘉蔚、馮達浚、吳敏兒、范國威、呂智恆、林景楠及伍健偉。

16名不認罪被告中，14人被裁定罪成，包括何桂藍、陳志全、鄒家成、施德來、何啟明、鄭達鴻、彭卓棋、余慧明、梁國雄、黃碧雲、林卓廷、柯耀林、吳政亨及楊雪盈。李予信及劉偉聰則罪脫。法官最終判定戴耀廷、區諾軒、趙家賢及鍾錦麟是「首要分子」，戴耀廷被判囚10年，區諾軒囚6年9個月，趙家賢囚7年，鍾錦麟囚6年一個月。其餘41名被告為「積極參加者」，判囚4年兩個月至7年9個月。

8人就定罪刑期提上訴 律政司已就劉偉聰的無罪裁決提上訴，但沒有就李予信脫罪申請上訴。8名經審訊後被裁定罪成的被告，包括鄒家成、黃碧雲、楊雪盈、何桂藍、余慧明、林卓廷、吳政亨及彭卓棋，亦已就定罪及判刑提出上訴。司法機構暫未就上訴案排期聆訊。案件編號：CACC 253/2024