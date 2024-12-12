美撤對港特殊待遇 黎智英認曾稱正確

Mark Simon為前美國務卿助理向黎傳話 壹傳媒黎智英連同集團旗下3間公司，涉嫌串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全及發布煽動刊物等共3罪，違反《港區國安法》，黎智英昨續自辯。庭上透露，前美國國務卿蓬佩奧助理曾透過Mark Simon問黎智英關於美國跟香港關係的看法，黎表示，美國取消對港特殊地位做法正確。國安法生效後，黎亦發表文章稱「不相信美國等西方國家對中共的制裁會放緩」。黎昨否認是鼓勵外國制裁中方，強調他說的只是個人推測。

黎智英昨繼續接受辯方大律師關文渭主問。庭上展示Mark Simon在2020年7月14日傳給黎智英的訊息，顯示Mark Simon稱，美國前駐港總領事郭明瀚整理了一封來自前美國駐港總領事的信，促特朗普及拜登採取強硬態度。黎智英回覆說「很高興聽到這消息」。黎智英昨指，他當時不知道郭明瀚的具體計劃，他並沒鼓勵郭明瀚去作出甚麼行動。

稱可迫使中國接受美國要求 翌日，Mark Simon又傳訊息給黎，稱前國務卿蓬佩奧的助理Mary Kissel就美國跟香港斷絕聯繫詢問黎看法，黎回覆指美國取消香港特殊地位是正確的做法，因為透過關閉香港這個窗口，可以更容易迫使中國接受美國的要求。黎智英昨指，他只是嘗試推敲美國取消香港特殊地位的原因，並沒鼓勵任何人行動。黎強調，Mary Kissel的職位敏感，跟對方沒有直接聯繫。同日利世民傳給黎智英的訊息，當中講及制裁，黎回覆稱，宣揚制裁很危險。黎智英昨被問及為何不說是犯法？黎說「危險」一詞比犯法有過之而無不及。

辯方亦就2020年7月17日播出的節目「Live Chat with Jimmy Lai」發問。黎智英在節目中說，國安法沒有紅線，並稱《蘋果日報》員工毋須做烈士，應憑良知行事。黎於庭上說，固然請求制裁會犯法，但整體而言國安法界線模糊，他在節目中叫市民轉變策略，保持彈性，是想呼籲市民依法行事。黎智英亦坦言，國安法下香港已完蛋，保留特殊地位沒有意思。

同年7月19日，黎智英發表專欄文章（時間就是武器），寫到「國安法掀起國際政府的反彈前所未有，最後國際對中國的制裁會比當年六四更有過之而無不及」、「不相信美國等西方國家對中共的制裁會放緩」。黎智英庭上解釋，這只是他的推測、預期，並非鼓勵西方國家制裁中方。對於本案從犯證人、主筆楊清奇稱，文章反映黎智英肯定制裁的成效，黎昨反駁指，文章不曾肯定制裁的成效。

涉案4名被告包括黎智英（77歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司。4名被告同被控一項串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示及或複製煽動刊物罪，以及一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。黎智英另單獨被控一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。案件編號：HCCC 51/2022

Mark Simon被指曾為前美國國務卿的助理向黎智英傳話。 黎智英自辯重點