「賽馬會社區廚房」 劏房家庭的第二個家

助鄰里建立互助網絡 增強自信 劏房空間狹窄，對住戶身心健康均有影響。香港賽馬會慈善信託基金於2016年開始推出一系列「賽馬會社區廚房」項目，並在2017年啟用首個社區廚房「賽馬會陽光鄰里互助中心 」（陽光中心），至今會員總數有1,579個家庭，為劏房戶提供團購活動、煮食空間、洗衣設備等。單親媽媽嫻女士與女兒相依為命、經濟拮据，但自參加陽光中心的「買餸特工隊」等活動後變得開朗，中心的各種服務也為她減輕負擔，笑言「我日日都會嚟（中心），連囡囡都幫手做義工，好有意義。」

「賽馬會社區廚房」是香港賽馬會慈善信託基金跨代扶貧的策略之一，為劏房戶在社區提供延展生活空間及全面支援。除位於葵涌的陽光中心外，另外4個位於觀塘、深水埗、荃灣和中西區的社區廚房亦配備了多項設施，包括洗衣房、社區藥房、健身設施、保健室、放鬆空間，以及為兒童玩樂學習而設的空間等。5個社區廚房項目自啟用以來，累計服務人數超過9,000人，服務人次更有20萬。

額外生活空間 服務人次達20萬 香港聖公會麥理浩夫人中心是負責營運陽光中心的機構，中心總幹事吳煜明表示，劏房環境阻礙兒童健康成長， 對家庭關係也有影響。現時中心有兩層合共約1,500呎的空間，當中有3個活動室， 除提供硬件設施， 讓街坊有煮食空間外，也會組織不同活動，讓街坊互相交流， 建立互助網絡，真正做到多方面「共享」。

香港賽馬會慈善事務部主管（青年發展及扶貧項目；人才及業界發展）應鳳秀表示，設立中心時也需考慮選址， 既要就近民居， 場地空間亦不可以細小，互助中心要「凝聚街坊」才會有人情味，營運機構在該區的社區網絡有助聯繫劏房戶，對社區廚房十分重要。

她舉例指陽光中心早前舉辦中秋節活動， 一眾街坊落樓就能參加，整個社區充滿溫情，而計劃轄下的5間「社區廚房」均為劏房戶提供不同的社區資源，起標杆作用：「我們第一個社區廚房於2017年成立至今，多個社福及政府機構曾參觀我們的社區廚房，這些社區中心的服務除了會因應居住環境不足人士的不同需要而與時並進，他們亦可因應不同需要，參與馬會慈善信託基金支持的其他計劃，如賽馬會逆境同行食物援助計劃，透過全港首創的網上自選食物包及24小時自助提取機，為有需要人士提供多元化及以人為本的貼心援助。」

嫻女士與女兒居住在約90平方呎的劏房內，租金連水電費， 每月開支約4,500元， 對單親媽媽的她來說是沉重負擔，此前更遑論付費予女兒補習；屋內又無活動空間， 嫻女士終日為生活而煩惱。不過，加入陽光中心後，可以使用洗衣乾衣服務，又透過加入中心的共購網絡，以實惠的價錢買到健康的食材及日用品，減輕其經濟負擔，她更透過中心申請政府和社區資源讓女兒補習，嫻女士更加入「買餸特工隊」幫助其他為口奔馳的劏房家庭買餸煮飯，認識同路人後讓她打開心扉，和女兒一起參加社區活動也令她感到十分有意義和滿足。

另一個「長駐」陽光中心的街坊奇奇， 一家四口居住劏房逾7年。由於家中環境狹窄，頻繁家務令她腰患加劇， 與子女也偶有爭執，時時心情低落。自從參加陽光中心的活動，例如婦女鈎織班和插花班等， 奇奇心態有所轉變， 學會紓壓、放鬆心情，更帶同子女一同參加中心活動，自己更成為義工導師， 將所學所得回饋社區。