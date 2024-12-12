紫郵筒變聖誕樹 西九海濱放煙火

【本報訊】距離聖誕節尚有兩周，旅遊發展局於昨日宣布出招，包括全港各區紫色郵筒變身聖誕樹，個別電車及車站亦換上聖誕新裝，更會發出聖誕音樂。局方亦會派發聖誕特別版明信片，而在聖誕期間（24日至26日），西九海濱將連續3天晚上8時舉辦「冬日維港水上煙火」聖誕節拍配合耀目煙火，令全城瀰漫聖誕氣氛。

繼旅發局上月在西九文化區推出「香港繽紛冬日巡禮」加大版聖誕小鎮，踏入聖誕月，他們再將聖誕氣氛延伸至小鎮外。其中，該局與香港郵政首次合作，由即日起至明年元旦（2025年1月1日）以3D打印技術，將在港九新界及離島的70個紫色郵筒（供郵差暫存郵袋）變身為聖誕樹，樹身更隱藏聖誕小鎮可愛主角「聖誕小精靈」。

位於中環砵典乍街的電車站亦換上聖誕新裝，當電車停靠主題車站，車站先響起大家耳熟能詳的電車「叮叮聲」，緊接會播放經典聖誕鈴聲，而聖誕主題電車亦會在港島現身，送上冬日聖誕氣息。

派濾鏡明信片觀燈飾 此外，旅發局在本周六（14日）起，會於機場、尖沙咀及西九龍的旅發局旅客諮詢中心，以及西九文化區的聖誕小鎮，派發由該局設計的聖誕主題明信片。明信片上設有濾鏡片，透過它觀賞燈飾時，光點會變幻成聖誕樹和愛心圖案，配合手寫祝福，寄送暖心驚喜。而明信片已包含郵費，旅發局鼓勵市民及旅客將心意化成文字，為親友送上溫馨祝福。