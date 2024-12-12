啟德體育園建抗風羽毛球戶外場

【本報訊】啟德體育園主場館落成在即，體育園將於2025年首季正式開幕，將成為香港最大型綜合體育及娛樂新地標。啟德體育園與滙豐成為合作夥伴，透過引入大型國際賽事，雙方將全力支持政府發展「主場經濟」，推廣頂級體育、文化及娛樂盛事。合作計劃包括在啟德零售館興建全港第一個AirBadminton戶外羽毛球場。AirBadminton為特別設計的抗風羽毛球，球例與傳統羽毛球相若。

引入合作夥伴 拓主場經濟 另外，體育園亦會與滙豐合辦推廣欖球及戶外羽毛球等社區活動，致力推廣全民運動，促進體育普及化及推廣健康生活。雙方認為啟德體育園將進一步發揮香港主場優勢，使更多市民有機會親身體驗香港運動員的堅毅精神，同時培育下一代投入體育運動，讓他們在國際舞台上展現自我。

啟德體育園項目總監莊澤基指，滙豐成為體育園的卓越創始合作夥伴，將透過利用園區內各項世界級多用途設施，舉辦國際性的運動賽事及娛樂表演，以構建平台發展主場經濟，讓香港繼續成為盛事之都。滙豐香港區行政總裁林慧虹亦指，熱切期盼來自世界各地的滙豐嘉賓，於明年3月在啟德主場館參加國泰/滙豐香港國際七人欖球賽。